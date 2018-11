Furtwangen Barbaramarkt mit Weihnachtsflair

Mit mehr als 300 Jahren Geschichte könnte der Barbaramarkt der älteste der Furtwanger Märkte sein. Zwischen 8 und 18 Uhr am Samstag, 1. Dezember, locken der Barbara­markt und Weihnachtsmarkt in der Furtwanger Innenstadt mit seinem reichen Warenangebot zum Flanieren ein.

Furtwangen. Bis heute hat er sich als großer Krämermarkt erhalten, doch seit vielen Jahren gehört ein gewisses weihnachtliches Flair auch immer dazu. Ursprünglich war der Barbaramarkt immer am Tag der heiligen Barbara, eine der Schutzpatroninnen von Furtwangen, abgehalten worden. Doch dann entwickelte sich am erste Adventssamstag ein kleiner Weihnachtsmarkt in der Furtwanger Innenstadt, der dann mit dem Barbaramarkt zusammengeführt wurde.

Seither findet der Barbara­markt mit weihnachtlichem Flair jeweils am ersten Samstag im Dezember statt, in diesem Jahr ist es gleichzeitig der erste Advent. Schon seit vielen Jahren beteiligen sich neben den Krämern aus dem ganzen Land auch Furtwanger Vereine, Kindergarten oder Schulklassen mit einer Art Weihnachtsmarkt. Und Marktmeister Hermann Fengler sorgt schon seit einigen Jahren dafür, dass die Krämerstände mit Strümpfen, Süßwaren oder Haushaltsartikeln bunt gemischt sind. Es werden Kaffee und Kuchen, Bastelartikel und ähnliches mehr verkauft. Dieses Jahr gibt es wieder zehn Schulklassen, die entweder ihre Abschlussfahrt oder sonstige Anschaffungen mit dem Erlös finanzieren, wie Hermann Fengler mitteilte. Ganz wesentlich beim Barbaramarkt wie bei den anderen Furtwanger Märkten sind aber die fahrenden Händler. Insgesamt werden es rund 80 Stände sein mit einem ganz unterschiedlichen Angebot. Und viele dieser Händler kommen bereits seit Jahren oder gar Jahrzehnten. Die Menschen in und um Furtwangen warten bereits auf sie. Nicht fehlen darf auf dem Barbaramarkt auch der Christbaumverkauf. Die Vereine sorgen auf dem Marktgelände vor allem für das leibliche Wohl der Besucher. Dabei wird Hermann Fengler wie bereits in den vergangenen Jahren die klassischen Markthändler mit den Ständen von Schulen und Vereinen bunt mischen, sodass sich ein durchgängiger Markt von der Friedrich- bis in die Wilhelmstraße zieht.