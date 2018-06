Furtwangen Bangen und Freude beim Fußballspiel

Furtwangen-Schönenbach (sh). Am Freitagabend startete der Festbetrieb beim Sporthaus mit der dritten College Party: hervorragende Stimmung und ein guter Besuch kennzeichneten diese lockere Party.

Am Samstag folgte dann die beliebte Kultkneipen-Party, bei der mit fünf verschiedenen Bars und den jeweils typischen Getränken an die großen traditionellen Kneipen der Raumschaft erinnert wurde. Für die stilgerechte Musik zu dieser Kneipen-Party sorgten in bewährter Weise Manfred Nopper und Dieter Disch als DJs im "Waldpeter".

Und noch etwas sorgte für hervorragende Stimmung bei dieser Party: der Sieg über die Schweden bei der Fußball-Weltmeisterschaft.