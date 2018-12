Furtwangen Band zelebriert die Rockklassiker

Furtwangen. "It’s time for Rock’n’Roll", aber in der Form, wie sie die Coverband "Poems on the rocks" präsentierte, hat man es noch nicht gesehen und gehört. Die Band präsentierte am Freitagabend in der Kulturfabrik Klassiker der Rockmusik. Neben der Musik stellten sie auch deren Texte und Botschaften heraus. Mit "Money for nothing" der britischen Band Dire Straits starteten sie die musikalische Zeitreise, die Inspiration zum Song resultierte aus einem Verkaufsgespräch in einem Elektrofachhandel. Die Songs sind großteils bekannt und gespannt lauschte das Publikum den poetisch und gereimt vorgetragenen Songinhalten, manche waren auch wortwörtlich übersetzt. Jo Jung, Schauspieler und Rezitator überraschte wortgewaltig, trug Texte mal sanft, fordernd, anklagend und fein nuanciert vor, setzte manchmal ein betont-höhnisches Lachen drauf. Er gab die Texte zur passenden Klangkulisse wieder, bis der Song im Original-Arrangement erklang.

Die bestens besetzte Band an Bass, Gitarre, Keyboard und Schlagzeug aus Stuttgart erzeugten den Original-Sound und Groove, und Sänger Jörg Krauss weiß die Songs je nach Stimme zu interpretieren, er kann Joe Cocker ebenso wie Paul Simon und Sting. Manche Songs waren Initialzündung für erwachendes politisches Bewusstsein, und manche Texte sind auch heute noch aktuell. Gegen Mauern auf der Welt und in den Köpfen sang einst David Bowie mit "Heroes" an. Anfangs erzählten die Songs von Liebe, der Collegezeit und ewigen Weiten und wurde nach der Pause teils sehr politisch, auch mit aktuellen Bezügen.

"Sound of Silence" aus dem Jahre 1964 beschreibt die Einsamkeit des Menschen in der modernen Zeit. Stevie Wonder singt in "Superstition" über Glaube und Aberglaube, Jethro Tull besingt in ihrem "Locomotive Breath" als Metapher, wie das Leben schneller und schneller wird, alle sitzen im gleichen Zug, doch manche im falschen Cupee. Peter Gabriel komponierte einen Song über den 1977 ermordeten Bürgerrechtler Steve Biko, die Band widmete den Song allen heute politischen Gefangenen. Depeche Mode wirbt in "People are people" für mehr Toleranz.