Furtwangen B 500 wegen Motorradbrand gesperrt

Furtwangen - Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall auf der B 500 am Sonntagmittag leicht verletzt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war der Motorradfahrer in Richtung Neukirch unterwegs. Der 42-Jährige hatte demnach bei einem Überholvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und stürzte. "Beim Sturz wurde der Tank beschädigt", so Harri Frank, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Aufgrund des auslaufenden Benzins entzündete sich das Motorrad.