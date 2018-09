Furtwangen Autofahrer nach Überschlag schwer verletzt

Furtwangen (li). Der Unfall ereignete sich gegen 12.50 Uhr, etwa 300 Meter vor dem Ortseingang Furtwangen. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann von Schönwald kommend mit seinem Auto langsam immer weiter nach rechts von der Straße ab. Nach dem Überfahren eines Bushaltestellenschildes sei der Wagen in einen neben der Fahrbahn liegenden Wassereinlaufschacht geraten und überschlug sich. Der 25-Jährige musste mit den eintreffenden Rettungskräften zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Zuvor gab er gegenüber den Polizeibeamten an, dass ihm während der Fahrt schwarz vor Augen geworden sei und es deshalb zu dem Unfall gekommen sei. An dem Wagen entstand Totalschaden in Höhe von etwa 25 000 Euro. Die verständigten Eltern kümmerten sich um das Bergen und Abschleppen des Wagens.