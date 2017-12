Furtwangen Autofahrer bringen Bus in Bedrängnis

Reichlich eng geht es vor allem im Winter in der Rabenstraße zu. Dort stören sich Busfahrer an den parkende Autos vor dem Kurvenbereich, die für brenzlige Situationen sorgen. Die Stadt will Abhilfe schaffen.

Furtwangen. Von einem "unzumutbaren Zustand" spricht Busfahrer Thomas Löffler, wenn es um die Verhältnisse in der Rabenstraße geht. Sein Anliegen: Die Autofahrer, die vor dem Kurvenbereich am Anfang der Straße parken und für einen Engpass sorgen. "Die Vernunft wurde offenbar schon vor vielen Jahren begraben – alles was nicht explizit verboten ist, scheint erlaubt", poltert Löffler, der für Südbaden-Bus fährt.

Das Problem aus seiner Sicht sei, dass vor allem bei Neuschnee der Bauhof um die Parker herumfahren müsse. Der gefährliche Bereiche würde dabei noch enger werden, als er ohnehin schon sei – gerade für Busfahrer. "Das wird zum Gefahrenpunkt, vor allem bei Schneeglätte, wenn man von oben kommt und das Hindernis auf seiner Seite hat. Wir müssen dort zwingend anhalten."