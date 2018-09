Furtwangen Auszubildende laden Herdner ein

Julian Tesch vertritt ganz klar seinen Standpunkt: "Viele meinen, dass wir den ganzen Tag nur alte Menschen waschen. Doch unsere Arbeit beinhaltet sehr viel mehr. Wir hängen zum Beispiel Infusionen bei Menschen mit ambulanter Chemo ab, versorgen sie mit Nahrung und Medikamenten. Die Patienten werden ja immer früher aus dem Krankenhaus entlassen und möchten dann zu Hause auch eine qualifizierte Pflege erhalten."

In der Gesprächsrunde wurde daraufhin die Frage laut, wie es komme, dass sich für einen so abwechslungsreichen Beruf so wenig Auszubildende finden, zumal sie große Wertschätzung in der Bevölkerung erführen. Liege es vielleicht auch daran, dass es im Laufe der vergangenen Jahre zu einer Verschiebung der Werte in der Gesellschaft gekommen sei? Einer Tätigkeit, die ein Studium voraussetzt, werde oft eine höhere Wertigkeit beigemessen als einem Ausbildungsberuf.

Fazit des sehr lebendigen und offenen Gesprächs mit dem Bürgermeister war, dass die Stadt ein großes Interesse an der Arbeit der Sozialstation habe und die Mitarbeiter der Station sich viele Gedanken zur Zukunft der Pflege machten.

Manchmal müsse man die Gedanken einfach zusammentragen, damit sich wieder neue Ideen entwickeln können.

Neu in der Ausbildung wird ab 2020 der Beruf Pflegefachfrau/mann angeboten. Hier werden die bisherigen Gesundheitsberufe Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Kinderkrankenpflege zusammengefasst.