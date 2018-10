Furtwangen Auszeichnungen in Sport und Mathe

Und schließlich beteiligte sich die Klasse 9b am Wettbewerb "Mathematik ohne Grenzen". Das Besondere an diesem Wettbewerb sind seine fantasievollen Aufgaben, die darauf angelegt sind, die Team- und Organisationsfähigkeit innerhalb einer Klasse zu fördern und durch interessante Fragestellungen für jede Begabung eine Breitenwirkung im Sinne von "mehr Freude an der Mathematik" zu erzielen.

Die Klasse mit ihrem Mathe-Lehrer Steffen Frank belegte hier den fünften Platz unter 175 teilnehmenden Klassen. Zum Sieg fehlten gerade einmal drei Punkte.