Furtwangen Austausch beim gemeinsamen Kaffee

Ergänzend dazu soll gleichzeitig der City-Gutschein eingeführt werden. Christine Dorer, die sich in der Stadtverwaltung um das Stadt-Marketing kümmert, stellte diese neuen Ideen vor.

Bevor es an den Austausch in gemütlicher Runde bei Kaffee und Häppchen ging, sprach Bürgermeister Josef Herdner den Besuch des Ministerpräsidenten Kretschmann am Tag zuvor an. Er sei sehr enttäuscht davon. Nur einen halben Tag für den ganzen Kreis und hier dann zwei Stunden in Furtwangen, das sei nicht ausreichend gewesen. Allein im Hochschullabor habe Kretschmann fast die Hälfte der Zeit verbracht. Er mache jetzt "gute Miene zum bösen Spiel", aber Furtwangen sei viel zu kurz gekommen. Er selbst habe alles dafür getan, damit der Ministerpräsident auch mit den führenden Furtwanger Unternehmern zu einem Gespräch zusammenkommen könne, was aber unter diesen zeitlichen Bedingungen nicht möglich war. Er hoffe nun auf eine andere Gelegenheit, um dem Ministerpräsidenten die Lage der Unternehmen in einer Stadt wie Furtwangen näher bringen zu können.