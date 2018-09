Furtwangen Ausleihe noch immer mit Karteikarten

Furtwangen (sh). Stadtrat Rainer Jung sprach in der Gemeinderatssitzung die öffentliche Bibliothek im Furtwanger Pfarrzentrum an, die er kürzlich besichtigte. Er halte die Ausstattung für spartanisch. So sei in der Bibliothek kein Telefon vorhanden, und die Ausleihe der 8800 Bücher werde noch immer mit Karteikarten geführt. Es stelle sich die Frage, ob von kirchlicher Seite eigentlich kein Interesse an der Weiterführung der Bibliothek bestehe.