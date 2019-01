Furtwangen Ausgezeichneter Lehrbeauftragter

Furtwangen. Der Hochschule Furtwangen (HFU) ist ein hoher Praxisbezug im Unterricht wichtig. Daher unterrichten viele Fachleute als so genannte Lehrbeauftragte stundenweise die Fächer, mit denen sie beruflich zu tun haben. Über 300 Lehrbeauftragte gibt es insgesamt an der HFU. Oliver Schmitt ist einer von ihnen, er unterrichtet an der Fakultät Digitale Medien in Furtwangen das Fach "Marketing Automation". Um guten Unterricht zu würdigen und innovative Formen der Lehre zu fördern, gibt es den HFU-Lehrpreis. Oliver Schmitt wurde nun mit dem HFU-Lehrpreis für besonders herausragendes Engagement in der Lehre ausgezeichnet.