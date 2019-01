Furtwangen. Die Stadt Furtwangen stellt derzeit im Rahmen der Ausstellungsserie "Kunst im Rathaus" Werke von Lutz Augspurger aus Furtwangen aus. Das Interesse des Ausstellers im künstlerischen Schaffen gilt der Metaphysik und der Ontologie. Augspurger beschäftigt sich mit der Frage nach der Wahrheit, der Frage was wir als Realität wahrnehmen und was vielmehr dahinter liegt. Um diese Idee zu erfahren, wird in verschiedenen Medien und Techniken gearbeitet. Augspurger bedient sich einfacher, alltäglicher Materialien. Besichtigt werden kann die Ausstellung zu den Öffnungszeiten von 9 bis 12.30 Uhr. Sie dauert bis 11. Januar.