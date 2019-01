Furtwangen Auftaktlauf in die Wintersaison

Allerdings kann der Verein wie schon öfter in den vergangen Jahren den Langlauf nicht in Neukirch oder auf der "Martinskapellen-Loipe" in Furtwangen austragen. Dank der Gemeinde und dem Skiclub Schönwald sowie dem Förderverein Biathlon wurde der SZ Brend die mit Kunstschnee belegte Skiroller­strecke des "Rothaus-Loipenzentrums" von Schönwald-Wei­ßenbach zur Verfügung gestellt.

Am Wettkampftag 6. Januar müssen zum Vergleich der Ausschreibung die Strecken-längen in einigen Klassen allerdings verkürzt werden. Eventuell muss auch der Verein auf den Doppelstart verzichten und Pausen in die Startfolge einbauen, um die Anzahl der Läufer/ innen auf der Strecke zu reduzieren und damit einen fairen Wettkampf zu gewährleisten.

Betreuer und Zuschauer werden gebeten, auf die Lang-laufskier zu verzichten. Zu Fuß ist die Strecke bequem zu erreichen. Teilnahmeberechtigt am Brendschild-Pokal- Langlauf sind Mädchen und Jungen der Schülerklassen U- 8 bis 15, die weibliche und männliche Jugend U 16 bis zu den Senioren. Vorjahres-Pokalsieger waren erstmals bei den Damen Amelie Wehrle (SC Hinterzar-ten) und Herren Christian Winker (SSV Spaichingen).