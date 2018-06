Furtwangen Auftakt nach Maß mit Blasmusik

Einen gelungenen Start erlebte den neunte Furtwanger Kulturwoche im Festzelt auf dem Marktplatz. Am ersten Abend stand Blasmusik auf dem Programm.

Furtwangen. Den ganzen Abend über war das Festzelt gut gefüllt, am Ende wurde sogar noch getanzt. Die Furtwanger Kulturwoche ist inzwischen eine feste Institution. Und so konnte sich Bürgermeister Josef Herdner freuen, dass bereits vor 19 Uhr zum Start der neunten Kulturwoche das Festzelt gut besucht war. Auf der Bühne hatte bereits die Stadtkapelle Furtwangen Platz genommen, wobei die Reihenfolge der drei Blaskapellen an diesem Abend erst kurz vor Beginn des Konzertes ausgelost wurde. Bürgermeister Herdner ging noch einmal auf das Jubiläumsfest der Stadtkapelle ein: Es sei ein tolles Fest gewesen, wobei er ausdrücklich auch all jenen dankte, die die Stadtkapelle bei diesem großen Fest unterstützt haben. Dies sei ein Beleg für den starken Zusammenhalt in der Stadt. Sein besonderer Dank galt auch den 15 Sponsoren aus Industrie und Wirtschaft, die mit ihrer Beteiligung die Kulturwoche erst möglich machen. Insgesamt, so erläuterte Bürgermeister Herdner auf Nachfrage, entstehen Kosten von rund 15 000 Euro, wovon die eine Hälfte von der Stadt, die andere Hälfte durch die Sponsoren gedeckt wird. Ein besonderer Dank galt Kristin Storz von der Stadtverwaltung, welche diese Kulturwoche von Anfang bis Ende geplant und organisiert hat. 1

Eine Stunde lang unterhielten nun die Musiker der Stadtkapelle unter der Leitung von Ulf Schuster die Gäste im und auch vor dem Festzelt. Nach ihnen nahm der Musikverein Schönenbach unter der Leitung von Timo Hieske auf der Bühne Platz und den Abschluss bildete der Musikverein Katzensteig unter der Leitung von Monika Mai.