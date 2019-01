Furtwangen Aufstieg vom Zimmermann zum Ordensoberen

Bliestle wurde am 25. Juli 1896 in Langenbach geboren und starb am 20. Februar 1987. Schon als Junge aus dem "Zimmermannhäusle" schwebte ihm vor, Missionar zu werden – ein Wunsch, der unerfüllt blieb. Stationen waren die Hirtenschule, die Ausbildung zum Möbelschreiner, der erste Weltkrieg, Verwundung, Rückkehr zur Familie und Eintritt zu den "Missionaren von der Heiligen Familie" (MFS). Er studierte Philosophie und Theologie, feierte 1933 Primiz und wurde Präfekt, Lehrer und Rektor in Nuolen/Schweiz. Er nahm als Notar bei vier Seligsprechungen teil, wurde Generaloberer und konnte unter anderem Nord- und Südamerika, Ägypten oder Madagaskar besuchen, wo er "die schönste Eucharistiefeier" erlebte.