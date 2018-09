Furtwangen Aufregender Tag für Fünftklässler

Es folgte die Einteilung in die verschiedenen Klassen durch Goldschmidt und Kemmelmeier. An der Realschule sind es mit 61 Schülern wieder zwei Klassen mit den Klassenlehrern Uta Hoeldin­Kosbab und Christoph Klüdtke sowie am Gymnasium 43 Schüler ebenfalls in zwei Klassen mit den Klassenlehrern Christine Blattert und Julia Vogler. Bei dieser Gelegenheit überreichten die Vertreter der SMV ihrem neuen Mitschülern ein Präsent mit süßem Inhalt, und auch der Förderverein übergab ihnen den neuen Schulkalender. Danach ging es zur ersten Unterrichtsstunde mit dem Klassenlehrer ins Klassenzimmer, während Goldschmidt die Eltern noch über verschiedene organisatorische Details informierte.

Wie Realschulrektor Jürgen Kemmelmeier erläuterte, sei man bei der Schülerzahl an der Realschule durch eine zusätzliche späte Anmeldung gerade über den Klassenteiler gerutscht: Mit 61 Schülern könnten eigentlich bereits drei Klassen gebildet werden. Doch es fehle aktuell die entsprechende Lehrerausstattung, so dass es nur zwei Klassen in der Realschule gibt.

Insgesamt, so Goldschmidt, sei die Lehrerversorgung an der Schule gut, aber doch etwas knapper wie in den vergangenen Jahren. Mit entsprechenden Planungen konnte man aber alles abdecken. Wie er weiter erläuterte gibt es für neuen Schüler nun erst einmal ein paar Einführungstage, damit sie gut an ihrer neuen Schule ankommen und sich hier wohlfühlen können. Dazu gehört auch eine Betreuung der neuen Schüler durch Paten aus den oberen Klassen.

Auch den Eltern gegenüber machte Andreas Goldschmidt deutlich, dass das gute und offene Miteinander aller Beteiligten ganz wesentlich sei.