Furtwangen Aufgaben für Pferd und Reiter

Oberes Bregtal. Der Reit- und Fahrverein Oberes Bregtal richtet den Wälderritt am Sonntag, 23. September, auf dem Gelände der Firma Braun & Heine Am Niegenhirschwald 11 in Furtwangen aus. Gestartet werden kann von 10 bis 12 Uhr. Das Startgeld, in dem ein Essen, ein Getränk und eine Stallplakette enthalten ist, beträgt 15 Euro.