Furtwangen Auf der Suche nach dem Bruttosozialglück

Furtwangen. "Bhutan auf der Suche nach dem Bruttosozialglück" heißt ein Studium Generale-Vortrag an der Hochschule Furtwangen. Am Donnerstag, 11. Oktober, hält Hans Ferdinand Illy das Referat in der Reihe Studium Generale, des handelt sich dabei um den ersten Vortrag des Wintersemesters.