Furtwangen Auch nach 50 Jahren für Platz eins gut

Furtwangen. Und auch ein halbes Jahrhundert später bewies der inzwischen 72-jährige seine sportliche Klasse. Er wurde wieder für den ersten Platz geehrt, dieses Mal in der Gruppe der über 70-Jährigen. Mit knapp 50 Teilnehmern war die Konkurrenz groß. Insgesamt startete der Furtwanger Forstmann in 48 der 50 Wettkampfjahre.

Der erste Forstbiathlon fand am Herzogenhorn statt, in diesem Jahr wurde der Jubiläumslauf im italienischen Ant­holz ausgetragen. Am Start waren über 1200 Teilnehmer aus 21 Ländern. Dazwischen waren Wettkampforte in Schweden, Frankreich, Österreich, Finnland oder Norwegen, um einige Beispiele zu nennen. Nicht nur sportliche Wettkämpfe stehen auf dem Programm, sondern auch Exkursionen in die Natur der Umgebung.

An die Anfänge erinnert sich Siegfried Kaltenbach noch bestens. Längst bevor der Biathlonsport populär wurde, überlegten sich die Forstleute, welche Sportart zum Beruf passt. Die Kombination aus Skilanglauf und Schießen entsprach den beruflichen Anforderungen. Mit dem Langlauf wird die Kondition trainiert, das Schießen müssen die Forstleute ebenfalls beherrschen, der Jagdschein gehört zu ihrer Berufsausbildung.