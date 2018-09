Furtwangen Auch im Bregtal läuten die Glocken

Oberes Bregtal. Am Freitag, 21. September, werden europaweit von 18 bis 18.15 Uhr die weltlichen und kirchlichen Glocken läuten. So auch in den evangelischen Kirchen in Furtwangen, Gütenbach und Vöhrenbach. In Deutschland rufen der Deutsche Städtetag, der Deutsche Städte- und Gemeindebund, das Kulturbüro der Evangelischen Kirche Deutschland, das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken und das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz gemeinsam alle Glockenbesitzer auf, sich am europaweiten Glockenläuten zu beteiligen.