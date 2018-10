Furtwangen Arztbesuch über den Fernseher

Furtwangen. Eigentlich ist die Versorgung der Bevölkerung mit einem Breitbandanschluss Sache von Telekommunikationsfirmen. Das funktioniert in Ballungszentren und größeren Städten auch. Auf dem Land aber haben Telekom und Co. wenig Interesse, ihr Netz auszubauen, da es in der dünner besiedelten Fläche naturgemäß weniger Endkunden gibt. Vor allen die Dörfer des Landkreises wurden von den Firmen aus Kostengründen links liegen gelassen.

Im März 2014 gründeten deshalb alle 20 Kommunen im Schwarzwald-Baar-Kreis und der Kreis selbst den Zweckverband Breitbandversorgung. Erklärtes Ziel war es damals, bis 2025 alle Haushalte im Kreis mit einem Glasfaseranschluss auszurüsten. Von diesem Ziel ist der Verband offiziell nicht abgerückt, er wirbt aber auch schon lange nicht mehr damit.

Warum Glasfaser? Laut Verband können im Vergleich zu Kupferkabeln Signale in Glasfasern mit bis zu 40 Gigabit pro Sekunde viel verlustärmer und deutlich schneller übertragen werden. Leitungen aus Glasfasern seien damit ideal um große Datenmengen schnell und zuverlässig übertragen zu können. Als weitere Vorteile der Datenübertragung in Glasfaserkabeln gelten die Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen und die deutlich höhere Abhörsicherheit als andere Leitungsnetze.