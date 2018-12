Furtwangen Arbeitsjubilare haben Entwicklung des Unternehmens begleitet

Der Mitarbeiter Johannes Riemer kam vor etwas mehr als 25 Jahren zu Ganter. Für ihn war die Frage nach der Zukunft mit der Entscheidung verbunden, das alte Leben und die alte Heimat aufzugeben und einen neuen Anfang in Deutschland zu wagen. Sein erstes Aufgabengebiet war in der Sägerei, dann wechselte er zu den Strahlmaschinen. Später wurde sein Arbeitsgebiet die Bügelgrifffertigung, in der er bis zum heutigen Tag tätig ist. Riemer gehöre dort, so Ganter, zu den zuverlässigen, fleißigen und irgendwie auch stillen Mitarbeiter, ohne die eine Abteilung nicht funktionieren kann.

Pjotr Schetschenko kam, wie so häufig, durch Beziehungen zu Ganter. Sein Arbeitsplatz war in der damals neu installierten Brüniererei. Schetschenko wurde im Laufe der Jahre durch Fleiß und Engagement zum Brünierexperten. Er hat die Entwicklung über 25 Jahre begleitet und wird in seiner verantwortlichen Funktion den wichtigen Schritt mitgehen, wenn in der neuen Produktion noch einmal eine ganz neue Brüniererei entstehen wird.

Einen Arbeitsplatz in Teilzeit fand Cornelia Faller vor 25 Jahren bei Ganter. Neben dem Telefon und natürlich der Briefpost gab es zu dieser Zeit den Fernschreiber als wichtiges Kommunikationsmittel. An dieser Stelle setzte das Arbeitsgebiet von Cornelia Faller an. Später verlagerte sie ihre Tätigkeit in die Montage. Aus dem Büro in die Fabrik – sicherlich kein leichter Wechsel, sagte Ganter. Aber auch hier zeigte sich Cornelia Fallers Einstellung zum Unternehmen und ihrer Arbeit. Sie arbeitet mittlerweile wiederum in Teilzeit und will das auch noch eine Weile so beibehalten.