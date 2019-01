Furtwangen Arbeitsgruppe sucht Mitstreiter

Nach einem Gegenbesuch im Juni 2018 wurde vom Gemeinderat beschlossen, diesen Worten Taten folgen zu lassen. Die Stadt hat sich zur Aufgabe gemacht, den Gedanken des deutsch-ukrainischen Zusammenhaltes an Jung und Alt zu vermitteln, ein Bewusstsein für die Arbeit in einer Städtepartnerschaft zu bilden und zu vertreten. Eine neu zu bildende Arbeitsgruppe soll die Kontakte stärken und sich für diese ganz besondere Freundschaft einsetzen.

Wer sich für grenzüberschreitende Partnerschaften beziehungsweise die deutsch-ukrainische Freundschaft interessiert, ukrainisch oder russisch spricht oder sonstige Kontakte hat, kann Mitglied in der Arbeitsgruppe "Städtepartnerschaft Wylkowe" werden. Zu einem ersten Austausch lädt die Stadtverwaltung am Dienstag, 29. Januar, 18 Uhr, in den Besprechungsraum 002 des Rathauses in Furtwangen ein. Ansprechpartnerin bei der Verwaltunhg ist Diana Schober, Telefon 07723 / 93 91 02, oder E-Mail dschober.stadt@furtwangen.de.