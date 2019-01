Furtwangen Arbeiten kommen zügig voran

An der Gebäudehülle fehlen lediglich noch einige Tore im ersten Geschoss. Doch diese sollen noch im Januar kommen. "Dann ist der Bau dicht, und wir können richtig loslegen." Mitte Februar ist vorgesehen, den Estrich aufzubringen. Regale werden eingebaut, Zwischendecken eingezogen, Räume abgetrennt und anderes mehr. Viele dieser Arbeiten werden vom Bauhof übernommen. "Im Schnitt sind zwei bis drei Mann vom Bauhof den ganzen Tag vor Ort", beschreibt Wiehl den Einsatz zusätzlich zum üblichen Tagesgeschäft der Technischen Dienste mit ihren insgesamt 15 Mitarbeitern.

Die Einweihung des Gebäudes ist laut Wiehl auf den 29. September geplant. Wobei die Handwerker bereits im Juli weitgehend mit ihren Arbeiten fertig sein sollen. Ab dann soll auch der Umzug vom bisherigen Bauhofgebäude in der Bahnhofstraße zum neuen Standort am Bregstadion an der Salomon-Siedle-Straße nach und nach erfolgen. Der Neubau wird auf 4,3 Millionen Euro veranschlagt.