Furtwangen April so warm wie sonst der Mai

Der April war in Furtwangen der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1979. Zugleich war der Monat sehr trocken und überdurchschnittlich reich an Sonnenschein.

Furtwangen. Mit einer Mitteltemperatur von 9,6 Grad wurde der langjährige Mittelwert an der Wetterstation auf dem Kussenhof um 4,9 Grad überschritten. Höhere Abweichungen vom Normalwert hatte es in den vergangenen 40 Jahren nur in drei Monaten gegeben: Der Juni 2003 war um 7,0 Grad zu warm gewesen, der August 2003 um 5,9 Grad und der Dezember 2015 um 5,3 Grad.

Der zurückliegende April war in Furtwangen so warm wie ein mittlerer Mai. Und das war kein regionales Phänomen: In ganz Deutschland war der April ein extrem warmer Monat. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, hat es seit Beginn der Messungen 1881 hierzulande keinen wärmeren April gegeben. Bundesweit war der Monat um fünf Grad zu warm, damit entsprachen die Furtwanger Werte exakt der überregionalen Beobachtung.