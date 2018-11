Furtwangen. Am Volkstrauertag, Sonntag, 18. November, 11.30 Uhr, findet auf dem Bergfriedhof eine Gedenkstunde mit Kranzniederlegung statt. Die Ansprache hält Frank Wallner, Schulleiter der Werkrealschule am Ilben und Geschäftsführender Schulleiter. Zur Teilnahme an dieser Stunde des Gedenkens und der Besinnung ist die Bevölkerung eingeladen.