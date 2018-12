Furtwangen Anschlussquote lässt OV strahlen

Furtwangen-Neukirch. Mehr Besucher als anwesende Mitglieder des Ortschaftsrats konnte Ortsvorsteher Rainer Jung in der Letzten Sitzung des Neukircher Ortschaftsrats für das Jahr 2018 begrüßen – die Mehrzahl war wohl wegen der Breitbandversorgung gekommen. Die beauftragten Firmen in Sachen Breitband musste Jung ein wenig in Schutz nehmen. Zum einen hätten sie bislang hervorragende Arbeit geleistet, zum anderen müsse er ein wenig Schuld auf sich nehmen: Beim Aufbringen des Feinbelags habe er darum gebeten, die Straßen wegen der Schneeräumung bevorzugt zu behandeln. Zudem habe er dafür gesorgt, dass die Gehwege in ganzer Breite eröffnet wurden, nicht nur in Breite der Baggerschaufel. Ein Besucher hatte gesehen, dass selbst bei den herrschenden kalten Temperaturen die Straßen weiter asphaltiert werden. "Die machen weiter, bis von den Temperaturen her nichts mehr geht", wusste denn auch der Ortsvorsteher.