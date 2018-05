An Fronleichnamsfest fanden in den katholischen Pfarrgemeinden im oberen Bregtal zwei Festgottesdienste mit Prozession statt, zum einen in Furtwangen-Neukirch, zum anderen in Vöhrenbach. Am Sonntag, 3. Juni, gibt es einen weiteren Fronleichnamsgottesdienst mit Prozession um 9 Uhr in Hammereisenbach. Bei der Prozession in Vöhrenbach begleiteten viele Gläubige Pfarrer Martin Schäuble mit dem Allerheiligsten durch das Städtle, an vier Stationen wurde Halt gemacht, gemeinsam gebetet und gesungen und der eucharistische Segen erteilt. Begleitet wurde die Prozession zum einen von der Stadtkapelle Vöhrenbach unter der Leitung von Bernd Brugger. Zum anderen wirkte an der Prozession wie schon bereits zuvor im Gottesdienst der Kirchenchor Vöhrenbach unter der Leitung seiner neuen Dirigentin Isabella Heimpel mit. Auf dem Rathausplatz in Vöhrenbach war der Altar für die zweite Station aufgebaut. Viele Gläubige, darunter der Kirchenchor, die Stadtkapelle und die Erstkommunikanten (im Vordergrund) begleiteten die Prozession, wobei Pfarrer Schäuble an jedem Altar den Segen spendete. Foto: Heimpel