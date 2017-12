Furtwangen An Ideen der Jugend interessiert

Die Ideen der Jugendlichen müssten eine Aussicht auf Realisierbarkeit haben, betont Maute und weist auf einen Vorschlag der Jugendlichen hin, die Filiale einer Schnellimbisskette in Furtwangen anzusiedeln. Eine solche Entscheidung liege jedoch in erster Linie in Händen des Unternehmens und nicht der Stadt.

Im Vorfeld des ersten Jugendforums hatte Maute kräftig die Werbetrommel gerührt, die Schülermitverantwortung (SMV) von Werkrealschule und Otto-Hahn-Gymnasium auf das Angebot aufmerksam gemacht und darüber auch in verschiedenen Klassenstufen gesprochen.

Weshalb die Resonanz beim Jugendforum im April dann gleich null war, darüber kann Maute nur rätseln. Vielleicht hätten die zuvor bei der Infoveranstaltung geäußerten Ideen doch nicht die Zugkraft gehabt, vielleicht habe auch die Zeit für ein ehrenamtliches Engagement der Jugendlichen im Jugendforum gefehlt angesichts schulischer Anforderungen und Hobbies.

Was auch immer es war, das Jugendforum soll weiterhin existieren, betont Maute. Er stelle sich vor, zwei Mal im Jahr hierzu einzuladen, unabhängig davon, wie gut oder gar nicht die Foren besucht seien. Es gebe natürlich auch die Möglichkeit der Jugendlichen, sich das ganze Jahr über an ihn als Stadtjugendpfleger zu wenden, um Projekte nach vorne zu bringen. Aber auch dieses Angebot werde bislang nicht in Anspruch genommen, so Maute.

Der Stadtjugendpfleger setzt weiter auf eine freiwillige Teilnahme am Jugendforum. Die Frage sei nämlich, ob eine verpflichtende Teilnahme tatsächlich mehr bringe.

Maute möchte nicht ausschließen, dass die Jugendlichen ganz zufrieden sind mit dem, was für sie in Furtwangen geboten wird und sie keinen großen Handlungsbedarf sehen.

Eine Übersicht über dieses Angebot möchte ein Freizeitführer bieten, der demnächst erhältlich sein soll, informiert der Stadtjugendpfleger. Der Freizeitführer sei unter Federführung von Schulsozialarbeiterin Sabine Wild entstanden. Mitgewirkt hätten außer ihm auch noch die Schulsozialarbeiterin Karoline Schulz sowie Fabian Maute, Lehrer an der Robert-Gerwig-Schule. Schüler von ihm hätten sich bei der Erstellung des Freizeitführers eingebracht, sei es bei Layout oder Druck.