Furtwangen An dieser Schule geht richtig was

Ein engagiertes Elternteam um die Elternbeiratsvorsitzende Bianca Fattler sorgte für die Bewirtung mit vielerlei hausgemachten Spezialitäten. Nach der offiziellen Begrüßung durch Direktor Andreas Goldschmidt und seinem Dank an alle Beteiligten für ihr Engagement, machte unter anderem Bianca Fattler deutlich, dass die kompletten Einnahmen dieser Bewirtung durch die Eltern dem Sozialfond der Schule zugutekommen. Grüße an die Besucher gab es auch von der SMV und vom Freundeskreis, wobei der Vorsitzende Rudi Schätzle ankündigte, an diesem Nachmittag für besondere Leistungen in Sport oder Mathematik auch im Namen des Freundeskreises an die erfolgreichen Schüler Preise zu überreichen.