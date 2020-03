Furtwangen An Coronavirus erkranktem Rektor geht es besser

Wallner hatte sich am Mittwochnachmittag in einem weiteren Brief an die Eltern als derjenige zu erkennen gegeben, der sich mit dem Virus infiziert hatte. Im Elternbrief tags zuvor hatte der Rektor noch "von einem Kollegen" geschrieben.

Im aktuellen Schreiben nun erklärt er, dass er mit einem Freund zum Skifahren in Südtirol gewesen "und wir haben uns beide wohl in einer Seilbahn angesteckt, obwohl Südtirol schon zuvor und nach wie vor nicht zu einem Risikogebiet gehört". Für weitere Informationen zum Vorgehen der Schule verweist er auf deren Homepage. Und schreibt dann: "Mir persönlich geht es gut. Der Krankheitsverlauf war eher mit einer leichten 'normalen' Grippe zu vergleichen, und es geht schon wieder deutlich aufwärts."