Furtwangen An allen Tage geöffnet

Tatsächlich ist ein Museum mit 365 Öffnungstagen im Jahr selten zu finden, ja selbst europaweit. Gerade für die Feiertage werden die Einsätze der Mitarbeitenden sorgfältig geplant. Neben 14 festen Angestellten betreut ein Netz von mehr als 25 Mitarbeitenden die Besucher an Feiertagen und Wochenenden. Immer wieder gilt es hier auch, für nicht vorhersehbare Situationen eine passende Lösung zu finden.

In den Weihnachtsferien sind Kinder zu den Workshops "Uhren backen" eingeladen. Mit extra angefertigten Ausstechern geht es an den Mürbe- oder Lebkuchenteig. Reich dekoriert, werden daraus Weihnachtsgeschenke in letzter Minute oder Leckeres zum Selbstknabbern. Gebacken wird am 21. und 28. Dezember 2017 sowie am 4. Januar 2018, jeweils um 14.30 Uhr. Eine Anmeldung ist täglich von 10 bis 17 Uhr unter der Telefonnummer 07723/ 9 20 28 00 möglich.