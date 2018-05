Furtwangen "Am Linacher Weg" wird es konkret

Aktuell wird geprüft, ob ein Abbau dieser Halle und ein Wiederaufbau in Schönenbach wirtschaftlich sinnvoll ist. Dabei wurden im Vorfeld bereits verschiedene Rahmenbedingungen wie der Ersatz der hier wegfallenden Retentionsflächen für das Breg-Hochwasser und der Naturschutz diskutiert und entsprechende Lösungen gefunden.

Zur sinnvollen Nutzung dieses Geländes muss dieses nämlich deutlich angehoben werden, damit bei den entstehenden Gebäuden keine Hochwasserschäden entstehen können. Verwenden kann man dafür, so Messmer, Aushubmaterial, das bei den aktuellen Bauarbeiten im Bereich Schlossers Mühle an der Triberger Straße anfallen wird.

Wenn die Kaufverhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden können, könnte deshalb bereits in zwei bis drei Wochen mit dem Auffüllen der Fläche als Voraussetzung für die eigentliche Erschließung begonnen werden. In der Mitte des Areals, direkt unter dem ehemaligen Café Tannenhof, wird dann eine Stichstraße diese Fläche in zwei Teile teilen.

Auf einer dieser beiden Flächen könnte dann eventuell die Halle aus dem Schützenbach oder ein entsprechender Ersatz gebaut werden. Auf der zweiten Fläche könnte möglicherweise später der Messebau des Unternehmens ein neues Quartier finden.

Angesprochen wurde von den Ortschaftsräten hier unter anderem die lange und kaum strukturierte Fassade der bestehenden Halle. Doch diese Holzfassade werde man sicher ersetzen, so Poldi Messmer und Stefan Ganter. Man sei sich auch sicher, dass man bei der entsprechenden Planung und Gestaltung im Gespräch mit Verwaltung, Gemeinderat und Ortschaftsrat wie auch bisher immer eine akzeptable Lösung finden werde.

1894 als kleine mechanische Werkstätte in Furtwangen gegründet, besann sich Otto Ganter im Jahre 1912 auf die Standardisierung von Bedienelementen – Jahre bevor die Deutsche Industrienorm (DIN) ins Leben gerufen wurde. Eine Idee, die zu einem Erfolgsmodell aufblühte: Heute ist das in vierter Generation geführte Familienunternehmen in mehr als 60 Ländern durch Vertriebspartner und Niederlassungen präsent und wächst kontinuierlich. Über 300 Mitarbeiter am Stammsitz entwickeln neue Elemente, produzieren und sorgen für den rasanten Versand. Mit über 50 000 Varianten bietet Ganter eine große Vielfalt an Normelementen. Das Unternehmen ist ein typisches Beispiel der "Hidden Champions" in der Region, die zwar nach außen hin wenig in Erscheinung treten, aber in ihrem Sektor Marktführer in Deutschland oder gar weltweit sind. Infos im Internet unter www.ganter-griff.de.