Furtwangen Altenwerk stellt Programm für 2019 vor

Furtwangen (sh). Dazu gehören natürlich auch die verschiedenen Gottesdienste mit anschließendem Frühstück, aber auch eine Maiandacht in Freiburg-St. Georgen, die Dekanatswallfahrt ins Kloster Beuron und der Besinnungstag. Regelmäßig gibt es wieder einmal im Monat am Mittwoch einen Unterhaltungsnachmittag im Pfarrsaal. Aber auch verschiedene Fahrten stehen auf dem Programm: So geht es im Juni zum Bauernmuseum in Bernau und im Juli zum Rheinfall und zum Bodensee. Im Oktober gibt es eine Fahrt in den goldenen Herbst und im Dezember wie jedes Jahr die Adventsfeier. Wie der Titel dieses Programm-Heftes "60 plus" deutlich macht, sind bei diesem Programmpunkt Senioren jeden Alters bekommen. Anmeldungen sind jeweils möglich bei Monika Fies, Telefon 07723/75 24. Ein herzlicher Dank von Monika Fies galt Katharina Uttenweiler, die dieses Programmheft gestaltet und diese Aufgabe nahtlos von ihrem Vater Konrad Uttenweiler übernommen hatte.