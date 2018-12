Furtwangen Alphornklänge, Bläser und Gesang

Den beiden Hauptorganisatoren Dold und Becherer ist es in den vergangenen Jahren gelungen einen kleinen, aber feinen Christkindlmarkt auf die Beine zu stellen. Dies will man nun in diesem Jahr fortsetzen. Auch diesmal steht wieder ein interessantes Programm an. So werden am Samstag von 16 bis 17 Uhr Kinder singen und musizieren unter dem Motto "Gutes tun mit Musik". Eröffnet wird der Markt wieder mit einem Bläserquartett, das am Freitag ab 18 Uhr auftreten wird.

Am Samstag, ebenfalls ab 18 Uhr werden die Alphornbläser aus Schönwald wieder für weihnachtliche Stimmung auf dem Marktplatz sorgen. Zum Abschluss des 13. Weihnachtsmarktes wird am Sonntag nochmals das Bläserquartett auftreten. Die Pfadfinder der freien Christengemeinde laden die Kinder an allen Tagen zum Stockbrot grillen ein.

Der Christkindlmarkt findet am Freitag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 9 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr unter dem großen Christbaum beim Furtwanger Rathaus statt.