Furtwangen "Alleinstellungsmerkmal der Region"

Es sind gerade die vielen langjährigen Mitarbeiter in den mittelständischen Unternehmen der hiesigen Region, die den Erfolg dieser Familienunternehmen ausmachen.

Furtwangen. Das machten die Ehrengäste bei der Jubilarehrung der Firma Reiner in Grußworten deutlich. Der erste Landesbeamte im Schwarzwald-Baar-Kreis, Joachim Gwinner, erinnerte sich an mehrere solche Jubilar-Ehrungender Firma. Diese Feiern seien eine "tolle Praxis" in dem inzwischen 105 Jahre alten Unternehmen und kennzeichneten die "große Reiner-Familie".

"Diese Traditionsunternehmen, die Hidden Champions, sind das Alleinstellungsmerkmal unserer Region", so Gwinner. Damit es so bleibt, müsse sich auch der Kreis engagieren, beispielsweise bei seinem gut ausgestatteten Berufsschulwesen, um den Unternehmen möglichst gut ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung zu stellen.