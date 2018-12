Furtwangen Alle sind frei und gleich an Würde

Von den jetzt 195 völkerrechtlich anerkannten Staaten sind 193 UN-Mitglieder. Man dürfe sich von Zahlen nicht täuschen lassen, denn vielerorts müsse man auf die Realisation des gemeinsamen Ideals noch warten, so Hollerbach, das lautet: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen", Formulierungen, die bereits mit "Liberté, Égalité und Fraternité" die französische Revolution bestimmten und auch das deutsche Grundgesetz mit Geist erfüllen.

Hollerbach hielt fest: Die 30 Artikel der Menschenrechtserklärung "garantieren jedem Menschen auf dieser Erde universelle und unteilbare Rechte". Er sah dies als mögliches Weltethos. Aber immer noch würden täglich Menschenrechte mit Füßen getreten. Und so bekennt sich Markus N. Beeko als deutscher Generalsekretär von AI zu Menschenrechten, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat. Hollerbach regte an "Wir ziehen in den Frieden" (nach einem Lied von Udo Lindenberg).

Furtwangen. Sie forderte damit die Grundlage menschlichen Miteinanders ein. Das ist umso nötiger angesichts tobender Kriege, Unterdrückung, Misshandlung, Mord oder Entscheidungen, wie der Pakt zur Migration, der zwar von 150 Ländern unterstützt wird, aber keine bindende Wirkung hat.

Sprecherin Christiane Jung begrüßte die Gäste und zeigte zwei Filmdokumente. Dabei mahnte der FDP-Politiker Gerhart Baum den Anspruch auf faire Verfahren an unabhängigen Gerichten an, und der deutsche Menschenrechtler Markus N. Beeko klagte deutlich Meinungsfreiheit und Menschenwürde ein.

In seiner Ansprache ging Jochem Hollerbach auf die historische Entwicklung seit 70 Jahren ein. Nach zwei mörderischen Kriegen und einem menschenverachtenden NS-Regime war die Zeit reif, Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden auf die Fahne der Weltgemeinschaft zu schreiben. Nicht alle UN-Staaten unterzeichneten die Erklärung, die ebenfalls nicht rechtsverbindlich war. Die USA, Großbritannien und die Sowjetunion wollten ihre Souveränität nicht eingeschränkt sehen. Doch die Menschenrechtsidee gewann an Bedeutung mit positiven und negativen Ergebnissen.

Von den jetzt 195 völkerrechtlich anerkannten Staaten sind 193 UN-Mitglieder. Man dürfe sich von Zahlen nicht täuschen lassen, denn vielerorts müsse man auf die Realisation des gemeinsamen Ideals noch warten, so Hollerbach, das lautet: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen", Formulierungen, die bereits mit "Liberté, Égalité und Fraternité" die französische Revolution bestimmten und auch das deutsche Grundgesetz mit Geist erfüllen.

Hollerbach hielt fest: Die 30 Artikel der Menschenrechtserklärung "garantieren jedem Menschen auf dieser Erde universelle und unteilbare Rechte". Er sah dies als mögliches Weltethos. Aber immer noch würden täglich Menschenrechte mit Füßen getreten. Und so bekennt sich Markus N. Beeko als deutscher Generalsekretär von AI zu Menschenrechten, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat. Hollerbach regte an "Wir ziehen in den Frieden" (nach einem Lied von Udo Lindenberg).

Die Ausstellung "70 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte" ist im Kunstraum der Volkshochschule Oberes Bregtal bis 15. Dezember in der Zeit von 9 bis 12 Uhr zu sehen. Wer an Besichtigungsterminen interessiert ist, kann sich an Christiane Jung wenden (Telefon: 07723/91 21 92) wenden. Sie gibt auch Auskunft über ihre Aktivitäten und würde sich über neue Mitglieder freuen.

Furtwangen. Sie forderte damit die Grundlage menschlichen Miteinanders ein. Das ist umso nötiger angesichts tobender Kriege, Unterdrückung, Misshandlung, Mord oder Entscheidungen, wie der Pakt zur Migration, der zwar von 150 Ländern unterstützt wird, aber keine bindende Wirkung hat.

Sprecherin Christiane Jung begrüßte die Gäste und zeigte zwei Filmdokumente. Dabei mahnte der FDP-Politiker Gerhart Baum den Anspruch auf faire Verfahren an unabhängigen Gerichten an, und der deutsche Menschenrechtler Markus N. Beeko klagte deutlich Meinungsfreiheit und Menschenwürde ein.

In seiner Ansprache ging Jochem Hollerbach auf die historische Entwicklung seit 70 Jahren ein. Nach zwei mörderischen Kriegen und einem menschenverachtenden NS-Regime war die Zeit reif, Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden auf die Fahne der Weltgemeinschaft zu schreiben. Nicht alle UN-Staaten unterzeichneten die Erklärung, die ebenfalls nicht rechtsverbindlich war. Die USA, Großbritannien und die Sowjetunion wollten ihre Souveränität nicht eingeschränkt sehen. Doch die Menschenrechtsidee gewann an Bedeutung mit positiven und negativen Ergebnissen.

Von den jetzt 195 völkerrechtlich anerkannten Staaten sind 193 UN-Mitglieder. Man dürfe sich von Zahlen nicht täuschen lassen, denn vielerorts müsse man auf die Realisation des gemeinsamen Ideals noch warten, so Hollerbach, das lautet: "Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen", Formulierungen, die bereits mit "Liberté, Égalité und Fraternité" die französische Revolution bestimmten und auch das deutsche Grundgesetz mit Geist erfüllen.

Hollerbach hielt fest: Die 30 Artikel der Menschenrechtserklärung "garantieren jedem Menschen auf dieser Erde universelle und unteilbare Rechte". Er sah dies als mögliches Weltethos. Aber immer noch würden täglich Menschenrechte mit Füßen getreten. Und so bekennt sich Markus N. Beeko als deutscher Generalsekretär von AI zu Menschenrechten, Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat. Hollerbach regte an "Wir ziehen in den Frieden" (nach einem Lied von Udo Lindenberg).

Die Ausstellung "70 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte" ist im Kunstraum der Volkshochschule Oberes Bregtal bis 15. Dezember in der Zeit von 9 bis 12 Uhr zu sehen. Wer an Besichtigungsterminen interessiert ist, kann sich an Christiane Jung wenden (Telefon: 07723/91 21 92) wenden. Sie gibt auch Auskunft über ihre Aktivitäten und würde sich über neue Mitglieder freuen.