Furtwangen Aktionsvormittag mit dem SC Freiburg

Furtwangen. Im Rahmen seines gesellschaftlichen Engagements unter dem Motto "SC Freiburg – mehr als Fußball" kooperiert der SC Freiburg mit weiterführenden Schulen in Südbaden. Ziel des Projektes "SC macht Schule" ist es, Schülern den Spaß an der Bewegung und in der Gemeinschaft zu vermitteln sowie sie für Themen zu sensibilisieren, die für junge Menschen selbst oder gesellschaftlich relevant sind. Am Freitag, 8. Dezember, besucht der SC Freiburg von 8 bis 12.30 Uhr das Otto-Hahn-Gymnasium mit Realschule Furtwangen. Bei der Durchführung des Aktionsvormittags bietet der Sport-Club allen sechsten Klassen ein Fußball- und Bewegungsprogramm an. Referenten der Kooperationspartner b.free und fesa e.V. unterstützen den Sport-Club mit jeweils einem Workshop. Im fesa-Workshop "Klimaschutz aktiv" geht es um einen schonenden Umgang mit Ressourcen. Im b.free-Workshop "Ich bin ich" geht es um Fragen rund um das Selbstwertgefühl und die Persönlichkeiten der Schüler.