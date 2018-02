Furtwangen Afrikanische Schweinepest macht Jägern Sorgen

Ein minimales Plus konnte Kassenverwalterin Veronika Bruder vermelden. Schießobmann Norbert Armbruster freute sich über 20 Teilnehmer am Hüfinger Schießstand, wiewohl es seiner Meinung nach auch mehr sein dürften. Eine Anregung aus dem Vorjahr, auch mal ins Schießkino zu fahren, hatten die Jagdhornbläser aufgenommen. Straub schwärmte regelrecht davon. "Wir haben dann noch eine Ehrenscheibe geschossen, hier hatte Augustin Knöpfle den besten Schuss", betonte Armbruster. Der diesjährige Termin in Hüfingen sei der 27. April ab 14.30 Uhr.