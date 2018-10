Furtwangen Ämtertausch an der Vereinsspitze

Furtwangen-Neukirch. Einen Tausch der Ämter in der Vorstandschaft gab es beim Narrenclub Neukirch (NCN) in der Hauptversammlung: Vorsitzender Sven Hofmeier gab sein Amt ab, sein bisheriger Stellvertreter Uwe Kosakiewicz übernahm nun diese Aufgabe. Sven Hofmeier wurde im Gegenzug zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. In ihren Ämtern bestätigt wurden Schriftführer Marcel Scherzinger und Kassierer Dirk Hofmeier.

In seinem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr betonte Sven Hofmeier, dass die Fasnet 2018 wieder glatt gelaufen sei. Auch der Dorfhock habe "optimal geklappt". Sein Dank galt daher allen Helfern, welche den Narrenclub bei den verschiedenen Aktivitäten unterstützt haben.

Schriftführer Marcel Scherzinger berichtete im Detail über die verschiedenen Aktivitäten. Bei der Fasnet begann das Programm mit dem Ausrufen und Narrenbaum setzen. Ein unterhaltsames Programm gab es auch beim bunten Abend. Der schmutzige Donnerstag war den Kindern gewidmet mit der Befreiung von Schule und Kindergarten und der Kinder-Fasnet am Nachmittag. Am Fasnet-Sonntag hätten die Neukircher Narren mit ihrer Teilnahme "dem Furtwanger Umzug etwas Glanz verliehen", am Montag folgte der eigene Umzug in Neukirch und die Fasnet in der Schwarzwaldhalle. Nach einem Helferfest im Juli war der Dorfhock noch einmal eine Herausforderung mit den verschiedenen Angeboten, und zum Abschluss gab es einen Ausflug an die Hinter­eck. Kassierer Dirk Hofmeier machte deutlich, dass der Dorfhock für die Finanzen des Narrenclubs wichtig sei. Ein Dank galt auch den Spendern. Der Kassenbericht schloss mit einem geringfügigen Minus nach verschiedenen Investitionen, vor allem auch in den Hallenschmuck. Insgesamt stünden die Finanzen des Narrenclubs auf einem stabilen Niveau.