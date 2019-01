Furtwangen Ältere Generation ist reiselustig

Beliebt sind die musikalischen Nachmittage mit Helmut Winterhalder, der es immer versteht, auch auf die musikalischen Wünsche der Senioren einzugehen. Aber auch die Altenfasnet war wieder gut besucht, und hier gab es natürlich den obligatorischen Besuch der Narrenzunft, die wieder für alle Senioren Berliner mitgebracht hatte.

Akkordeon-Unterhaltung mit einem Quintett gab es im Juni bei der Furtwanger Kulturwoche. Ein besonderes Angebot war ein Nachmittag mit Liedern und Gedichten in Mundart in der Arche, gestaltet von Christel Besenfelder, Esther Strube und Irene Fink. Und zum Ende des Jahres war bei der Adventsfeier auch wieder der Nikolaus zu Gast.

Die Senioren waren auch unterwegs, etwa bei der Landesgartenschau in Lahr, auf dem Dreifaltigkeitsberg und in der von Peter Thumb erbauten Barockkirche in Hilzingen. Ein weiterer Besuch galt dem aus Furtwangen stammenden Pfarrer Siegfried Bliestle in Mauenheim. Und bei der Dekanatswallfahrt der Senioren machen auch die Furtwanger unter anderem Halt im Münster in Radolfzell.

Monika Fies hob hervor, dass diese Fahrten für die Senioren immer ein großes Erlebnis seien. Mit großem Bedauern habe man daher erfahren müssen, dass der langjährige Chauffeur, Hubert Thoma, seine Busfahrten einstellt. Ihm galt noch einmal für die gute Betreuung ein herzlicher Dank. Bei den Finanzen machte Monika Fies deutlich, dass die Einnahmen die Ausgaben beispielsweise für die Bewirtungen oder für die Ausflüge nicht decken können. Doch die Besucher seien immer sehr freigebig mit Spenden in das große Schwein.

Etwas kurios erschien dabei ein Zuschuss aus Landesmitteln: Für die beiden vergangenen Jahre erhielt das Altenwerk die beeindruckende Summe von 64 Euro, dies allerdings erst nach dem Ausfüllen von zahlreichen Formularen.

Am Ende dieses Nachmittags konnte Monika Fies auch wieder das neue Programm des Altenwerks verteilen, das im Übrigen auch wieder in den Kirchen ausliegt. Wie sie auf Nachfrage ausführte, sind es sowohl bei den Ausflügen wie bei den Veranstaltungen im Pfarrsaal im Durchschnitt etwa 30 Personen aus Furtwangen, die teilnehmen.

Dabei ermunterte sie die Furtwanger, dieses Angebot noch eifriger zu nutzen, beispielsweise bei den Tanz-Nachmittagen. Zu den Senioren kommen bei den Veranstaltungen im Pfarrsaal jeweils auch noch etwa 20 Bewohner des Altenheims St. Cyriak. Ein großer Dank galt hier ihrem Team, das sie bei den Veranstaltungen und bei der Bewirtung im Pfarrsaal immer tatkräftig unterstützt.