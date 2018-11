Furtwangen. Die Pfarrgemeinde St. Cyriak Furtwangen lädt zum Adventsmarkt im Foyer des Altenheims und im Pfarrsaal ein. Bereits am Samstag, 1. Dezember, werden ab 9 Uhr Adventskränze, Gestecke, Weihnachtsgebäck und anderes beim Schuhpeterhaus angeboten. Am Sonntag, 2, Dezember, beginnt der Markt um 10.30 Uhr mit einer Eucharistiefeier in der Kirche St. Cyriak. Danach gibt es im Pfarrsaal ein Frühschoppenkonzert mit der Stadtkapelle Furtwangen. Ab 12 Uhr wird zum Mittagessen in den Pfarrsaal eingeladen. Das Programm wird mit einer Aufführung des Kindergartens Maria Goretti abgerundet. Beginn ist hier um 14.30 Uhr. Der Erlös ist für die Orgel in der Kreuzkapelle bestimmt.