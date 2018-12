Furtwangen Adrian Kammerer setzt sich bei Lesewettbewerb durch

Furtwangen. Einen Lesewettbewerb absolvierten die Schüler der dritten und vierten Klasse der Furtwanger Friedrichschule auch in diesem Jahr. Sie mussten sich sowohl ihren Mitschülern als auch einer Lehrer-Jury stellen. Dabei wurde der Wettbewerb wieder von den Furtwanger Buchhändlern unterstützt.

Die erste Runde dieses Wettbewerbs ging in den Klassen über die Bühne. In jeder der dritten und vierten Klassen qualifizierten sich jeweils die drei besten Leser für das Finale. Diese zwölf Schüler traten nun in einer Endausscheidung an. Die Kinder mussten zuerst einmal einen Pflichttext lesen, was eine Jury bewertete. Diese Jury bestand aus den Lehrern Alexandra Gohlke, Terra Rahner, Ilse Hermanussen und Susanne Kopecky. Diesen Pflichttext bekamen die Jungen und Mädchen erst an diesem Morgen ausgehändigt und mussten relativ unvorbereitet lesen. Für den zweiten Teil konnten sie einen beliebigen Text aus ihrem Lieblingsbuch aussuchen und auch zuhause vorbereiten. Neben den Jurymitgliedern gehörten auch alle Mitschüler zu den Zuhörern und den Juroren.

Für alle Teilnehmer an diesem Finale gab es einen Buchpreis. Schulsieger wurde Adrian Kammerer vor Johann Aydt. Dies waren gleichzeitig auch die besten Leser aus der vierten Klasse. Für den Schulsieger gab es wieder einen Pokal. In der vierten Klasse erreichte Adrian Kammerer 112 Punkte und lag damit knapp vor Johann Aydt mit 111 Punkten. Leonie Zier und Nele Rißler erreichten jeweils 100 Punkte und kamen gemeinsam auf den dritten Platz. Vierter ist Richard Heindl, Fünfte Pia Löhle. In der dritten Klasse wurde Verena Dorer mit 97 Punkten klare Siegerin vor Robin Stolz, Theresa Dotter und Anni Heine. Auf den fünften Platz kamen punktgleich Alina Becker und Marius King.