Furtwangen Abschluss 2017 verzeichnet Gewinn

Ein umfangreiches Paket an Vorlagen der Verwaltung hakte der Technische- und Umweltausschuss (TUA) einschließlich der Betriebsausschüsse der Eigenbetriebe in seiner Sitzung im OHG ab.

Furtwangen. Bürgermeister Josef Herdner gab bekannt, dass in diesem Bereich sein Sachbearbeiter Herbert Dold letztmals dabei sei. Er verabschiedet sich Ende Januar 2019 in den Ruhestand. Gleichzeitig erhält Ayten Sancak einen erweiterten Bereich. Sie ist seit 2000 bei der Stadt tätig und im Bereich Finanzen eingesetzt. Jetzt wird sie auch die Eigenbetriebe Abwasserentsorgung und Technische Dienste mitbetreuen.

Herbert Dold hatte mit viel Zahlenwerk seine Vorlagen erstellt. Zunächst wurden die Estricharbeiten für den Bauhof-Neubau an die Firma Bea in Schramberg-Sulgen vergeben. Sie war unter zehn angeschriebenen Unternehmen mit 11 074 Euro der günstigste Anbieter. Vorgesehene Ausführungen mit Gussasphalt stehen mit brutto rund 130 000 Euro an, über die noch entschieden werden muss. Zwei Familien wollen an der Rabenstraße am Oberen Bühl einen Gebäudekomplex erstellen. Die Anlage sei so von der Stadt gewollt. Georg Herth bat um Klärung von Stellplätzen und Garagen. Ferner schlug Rainer Jung vor, ein offenes Geländedreieck ebenfalls an die Bauinteressenten zu verkaufen oder mindestens die Pflege zu regulieren. Der Ausschuss erteilte die Befreiung bauplanungsrechtlicher Vorschriften und das Einvernehmen zum eingereichten Bauantrag.