Furtwangen A-Jugend geht vier Tage ins Trainingslager

Über die vier Tage verteilt, stehen sechs intensive Trainingseinheiten sowie ein Freundschaftsspiel auf dem Programm. Im Konferenzraum des Hotels werden am Abend taktische Einheiten stattfinden. Zur Erholung steht den Spielern der Wellnessbereich des Hotels zur Verfügung.

Die Jugendlichen sind natürlich sehr gespannt und freuen sich schon heute auf diese Herausforderung. Trainer Ferrara will versuchen, die Spieler in diesem Trainingslage Topfit zu bekommen, denn stehen in der Rückrunde noch einige schwere Aufgaben bevor.

Im Moment steht die SG auf dem sechsten Tabellenplatz mit guten Aussichten, weiter nach vorne zu kommen. Auch im Pokal hat man noch einiges vor, so steht man bisher im Viertelfinale und möchte auch hier vielleicht für eine Überraschung sorgen.