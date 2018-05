Furtwangen 86 Aussteller präsentieren sich in Hochschule

Furtwangen. 86 Aussteller werden bei der Hochschulkontaktbörse dabei sein. Von 9.30 bis 14.30 Uhr sind in den Hochschul-Gebäuden A, B und C die Firmen mit Info-Ständen vertreten. Zum mittlerweile 34. Mal findet die internationale Hochschulkontaktbörse in Furtwangen statt, organisiert durch die Marketing-Abteilung der Hochschule. Experten und Personalverantwortliche aus Unternehmen der unterschiedlichen Branchen stehen für Gespräche bereit und geben über Job- und Praktikaangebote sowie Themen für Bachelor- oder Masterthesis Auskunft. Mit 86 Ausstellern ist die Messe zum wiederholten Mal ausgebucht. Die Mehrzahl der Unternehmen hat ihren Sitz in Baden-Württemberg. Damit sich die Studierenden eine individuelle Übersicht der Aussteller erstellen können, gibt es auch diesmal wieder die "HKB App" unter https://hkb-karriere.selfbits.io. Auf dem Smartphone können damit die Informationen zu allen Ausstellen und die Standpläne abgerufen werden.