Fast 700 Besucher aus Indien konnte das Team des Deutschen Uhrenmuseums am Wochenende empfangen, unterstützt von den Trachtenvereinen Furtwangen und Schönwald. Schwarzwalduhren, Kirschtorte und sogar Informatik waren die Themen. Für die Gäste war das Museum Teil eines Tagesausflugs in den Schwarzwald. Die weiteren Reiseetappen liegen meist in den Schweizer Alpen, denn sie sind in Indien als Kulisse von "Bollywood"-Serien bekannt. Startklar vor Ankunft der Reisebusse sind Joshua Becker, Karin Dreher, Isabelle Zink, Frederico Lima, Karin Wintermantel, Albin Fehrenbach und Ursula Haberstroh mit Enkelin Thalia. Foto: Renz