Für unseren Fotografen Andreas Müller ging kürzlich "ein Traum in Erfüllung". Josef Kienzler, der im Auftrag der Skizunft Brend Furtwangen / Neukirch unterwegs ist, nahm ihn zum Spuren mit. Das ergab schöne Fotomotive. Los ging es am Sonntag bereits um 7 Uhr an der Martinskapelle. Für die 56 Kilometer lange Fahrt wurden acht Stunden benötigt, der Dieselverbrauch lag bei 210 Litern. In diesem Winter musste Kienzler beriets 74 Bäume auf die Seite räumen, die durch Schnee- und Windbruch umgestürzt waren. Bei der Fahrt am vergangenen Sonntag lag bei Neukirch der 75. Baum auf der Strecke. Foto: A. Müller