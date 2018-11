Furtwangen 50-jähriger Fußgänger schwer verletzt

Furtwangen-Rohrbach. Eine 57-jährige Frau fuhr gegen 6.45 Uhr in ihrem Toyota durch die Straße Reibschental und bog nach rechts in die Schönenbacher Straße Richtung Furtwangen ab. Dabei übersah sie einen Fußgänger, der die Schönenbacher Straße, von der gegenüberliegenden Seite kommend, schon fast überquert hatte. Die Frau erfasste den 50-Jährigen mit ihrer Fahrzeugfront. Der Fußgänger wurde gegen die Motorhaube gedrückt und mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geworfen. Danach fiel er schwer verletzt auf die Straße. Nach der notärztlichen Erstversorgung brachten ihn Rettungskräfte ins Schwarzwald-Baar-Klinikum. Am Toyota entstand leichter Sachschaden.