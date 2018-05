Furtwangen 30 Sportler gehen an ihre Grenzen

In der Klasse M AK 4 + 87 Kilogramm holte sich Norbert Kleiser den Titel mit 1836 Punkten. In der Klasse W AK 5 + 68 Kilogramm belegte Sigrid Bergander Platz 1 mit 1439 Punkten. "Ein guter Start vom SV 69 Furtwangen in das Wettkampfjahr" meinte abschließend Organisatorin Luzia Burgbacher.